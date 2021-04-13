Адольф Хюттер влітку очолить Борусію М, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кельн оперативно призначив нового керманича команди

51-річний фахівець підпише з "жеребцями" контракт на 3 роки. Нинішня команда австрійця – франкфуртський Айнтрахт – непогано заробить на втраті тренера. Гладбах заплатить за достроковий розрив контракту Хюттера з "орлами" рекордні для Бундесліги 7,5 млн євро компенсації. Ще 5 млн у євровалюті франкфуртці можуть отримати бонусами.

Тренерська кар'єра Аді Хюттера розпочалася у 2009 році зі скромного Райндорфа. Далі він тренував Грьодіг, Ред Булл Зальцбург і Янг Бойз. Айнтрахт австрійський фахівець очолив у липні 2018-го.

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