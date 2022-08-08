Боруссия договорилась с Кёльном о переходе Антони Модеста. Об этом сообщил спортивный директор Дортмунда Себастьян Кель. Однако он отметил, что форварду предстоит пройти медосмотр и согласовать детали личного контракта.

Кёльн подтвердил информацию, акцентировав на том, что выполняет просьбу Модеста. Боруссия готова выплатить 5 миллионов евро компенсации за 34-летнего футболиста. Антони получит контракт на год и заменит Алле, который даже не успел дебютировать за Дортмунд из-за обнаруженного рака.

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Слухи о переходе Модеста появились еще до воскресного матча Кельна против Шальке, что вызвало негодование у главного тренера. Штеффен Баумгарт выбросил Модеста из состава, а после игры выдал гневный комментарий:

"Меня бесит, что такие новости появляются в день матча. Где здесь фэйр-плей? Я сейчас просто взорвусь от гнева. Ломаются мои планы, я должен снимать Антони, хотя он хотел сыграть последний матч за Кёльн. Я уверен, что информацию слила не наша сторона. Мы бы не стреляли себе в ногу".