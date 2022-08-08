Борусія Д завершила трансфер вимушеної заміни Аллє
8 серпня 22:33 - Читать на русском
Нападник Антоні Модест відтепер виступатиме за дортмундську Борусію.
Дортмундська Борусія оголосила про підписання Антоні Модеста в своєму твіттері.
Борусія повідомила про трансфер форварда, який замінить Аллє – це спричинило грандіозне обурення тренера
Контракт з нападником укладений на 1 рік. Transfermarkt повідомляє, що трансфер обійшовся "джмелям" в 5 млн євро. 34-річний француз покликаний замінити Себастьяна Аллє, який має пройти хіміотерапію через виявлений рак.
Слід відзначити, що Модест у минулому сезоні в складі Кельна провів 32 поєдинки, забивши 20 голів та віддавши 4 асисти.
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