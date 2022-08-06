В центральном матче дня дортмундская Боруссия принимала Байер. Обе команды уже успели дебютировать в официальных матчах: в 1/32 финала Кубка Германии "шмели" разгромили Мюнхен 1860 со счетом 3:0, а "фармацевты" уступили представителю 3 лиги – Эльферсбергу – 4:3 и вылетели из турнира. Так что реабилитироваться перед болельщиками за позорный результат подопечные Херардо Сеоане планировали уже в стартовом матче нового сезона Бундеслиги.

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Хозяева были острее на первых минутах, но Байер, хотя и несколько хаотично, гасил атаки Борусии. Однако на 10-й минуте дортмундцы продавили защиту соперника: прострел с левого фланга от Мукоко, защитник пролетает мимо мяча, который на дальней штанге впритык замыкает в ближний угол Адейеми. Градецки в падении ногами притормозил полет сферы, но защитники не успели подстраховать и Ройс помог кожаному полностью пересечь линию ворот.

В следующем эпизоде досадную травму получил Роберт Андрих и леверкузенцам пришлось делать вынужденную замену. Игра на время успокоилась и велась исключительно между штрафными площадками команд.

На 20-й минуте Патрик Шик с разворота пробивал с линии вратарской – мяч просвистел впритирку с левой стойкой.

В ответ Марко Ройс ворвался левым флангом во владения Градецки и пробивал в дальний угол – сфера немного свалилась с ноги и пролетела мимо штанги. Впоследствии замену пришлось делать и Эдину Терзичу – Азар вышел вместо Адейеми, который до этого уже несколько раз оказывался на газоне.

В конце тайма игра снова оживилась. Сначала Фримпонг до конца поборолся с соперником, мяч подхватил Арангис и отдал перспективный навес во вратарскую Борусии – Кобель в прыжке перехватил. Через мгновение только опасный подкат Дауда помешал Шику выйти один на один. В ответ Беллингем промчался через полполя и отважился на дальний удар – сфера просвистела мимо правой стойки.

В начале второго тайма Боруссия упустила невероятный шанс: Мален на левом фланге сыграл до конца и сумел прострелить в центр штрафной, когда казалось, что мяч уже вышел. Ройс бил в упор, но попал в кипера, а добивание от партнеров было крайне неудачным.

Вскоре быстрая контратака Байера завершилась голом: Шик бил с линии вратарской, Кобель отбил, а Паласиос на подборе сделал свое дело. Однако арбитр на линии зафиксировал офсайд и гол отменили.

В середине второй сорокапятиминутки фортуна снова отвернулась от чешского форварда. После навеса в штрафную Шик успел опередить защитников и бив в касание, однако попал в Кобеля. Вскоре кипер дортмундцев снова помешал Патрику, успев выставить ногу и заблокировать удар.

За 10 минут до завершения матча Шлоттербек, пытаясь подстраховать Кобеля, срезал мяч в свои ворота, но арбитр за мгновение до гола снова зафиксировал положение вне игры и счет не изменился.

Уже в добавленное время Градецки вышел далеко из ворот и руками задел сферу за пределами штрафной. Арбитр воспользовался VAR и удалил кипера Байера. В рамку встал Тапсоба, но удар Ройса со штрафного был очень неудачным. Как следствие, минимальная победа Борусии и провальное начало Байера.

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