Поддержка Украины в немецком футболе не утихает. Перед матчем Боруссии и Майнца футболисты показали сине-желтый баннер с надписью You'll Never Walk Alone. Болельщики обеих команд присоединились к флешмобу и заполнили трибуны арены аналогичными маленькими баннерами.

Боруссия была фаворитом, но легкой прогулки дортмундцам никто не обещал. В соперниках сегодня был Бо Свенссон – толковый тренер, поигравший у Клоппа и Тухеля, а сейчас хорошо работающий с Майнцем. Боруссия большую часть времени не имела игрового преимущества. Майнц создавал моменты на стандартах и ​​вообще атаковал даже острее: мог забивать Видмер, Стаху не хватило сантиметров, чтобы открыть счет.

Дортмунд активизировался с появлением Холанда. Эрлинг во втором тайме вышел со скамейки запасных и просто своим присутствием заставил хозяев сесть в оборону и меньше атаковать. Майнц отлично выглядел, но на последних минутах пропустил решающий гол. Рейна подал со штрафного, а Витсель замкнул дальнюю штангу и вырвал для Борусии победу. Не совсем заслуженную.

Уже в компенсированное время разгорелся конфликт. Команды чуть не подрались после грубого фола на Беллингеме. Боруссия победила, набрала 56 очков и приблизилась к Баварии на расстояние 4 пунктов. Минимальная интрига в чемпионской борьбе сохраняется.

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