Підтримка України в німецькому футболі не вщухає. Перед матчем Борусії та Майнца футболісти показали синьо-жовтий банер з написом You'll Never Walk Alone. Вболівальники обох команд долучилися до флешмобу і заповнили трибуни арени аналогічними маленькими банерами.

Борусія була фаворитом, але легкої прогулянки дортмундцям ніхто не обіцяв. В суперниках сьогодні був Бо Свенссон – тямущий тренер, який пограв у Клоппа та Тухеля, а зараз добре працює з Майнцем. Борусія більший час зустрічі не мала ігрової переваги. Майнц створював моменти на стандартах і загалом атакував навіть гостріше: міг забивати Відмер, Стаху не вистачило сантиметрів, щоб відкрити рахунок.

Дортмунд активізувався з появою Холанда. Ерлінг у другому таймі вийшов з лави запасних і просто своєю присутністю змусив господарів сісти в оборону і менше атакувати. Майнц чудово виглядав, але на останніх хвилинах пропустив вирішальний гол. Рейна подав зі штрафного, а Вітсель замкнув дальню стійку та вирвав для Борусії перемогу. Не зовсім заслужену.

Вже у компенсований час розгорівся конфлікт. Команди ледь не побилися після грубого фолу на Беллінгемі. Борусія перемогла, набрала 56 очок і наблизилася до Баварії на відстань 4 пунктів. Мінімальна інтрига в чемпіонській боротьбі зберігається.

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