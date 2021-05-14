Баварія вилетіла з Кубка Німеччини ще в 1/16 фіналу, тому Борусія та Лейпциг отримали шанс завоювати трофей. РБ на шляху до фіналу пройшов Нюрнберг, Аугсбург, Бохум, Вольфсбург і Вердер, а дортмундці розібралися з Дуйсбургом, Брауншвайгом, Падерборном, Гладбахом і Хольштайном.

Дортмунд розніс Лейпциг у перехідних фазах – топ-клас Холанда та Санчо

Лейпциг встановив контроль над м'ячем і спробував насідати позиційними атаками, але пропустив швидкий гол. Ройс обікрав у центрі поля Кампля, м'яч швидко доправили до Санчо, а Джейдон розкішним ударом під дальню стійку відкрив рахунок.

Борусія забила і повернулася в оборону. Лейпциг посилив тиск на ворота Бюркі, але моментів не створював. Навіть на стандартах нічого гострого не виходило. А штрафних було багато – до середини тайму команди збилися на постійні фоли.

Холанд подвоїв перевагу Дортмунда, розібравшись у потужній дуелі з Упамекано. І знову швидка атака, і знову прекрасна гра "чорно-жовтих" у перехідній фазі. Все розпочалося з ауту Лейпцига, Ройс перехопив м'яч і кинув у прорив Ерлінга.

В аналогічній ситуації мав влітати третій гол, але Ройс не розібрався у фінальній стадії атаки. Борусія просто знищувала "биків" реактивними випадами. Санчо грав п'ятками і робив це ефективно, а Холанд безперестанку тероризував Упамекано.

Лейпциг спробував огризнутися, однак Бюркі відмінно читав гру, а Сьорлот з гострого кута не влучив у ціль. Борусія натомість реалізувала ще одну контратаку. Холанд витягнув у центрі поля на себе Упамекано і кинув на порожні ворота Ройса з Санчо. Джейдон знущально оформив розгром.

Лейпциг повернувся в гру, але цього разу Борусія не затремтіла

Минулого вікенду суперники зустрічалися в Бундеслізі. Тоді Борусія класно провела перші півгодини, також здобула комфортний гандикап, але потім втратила контроль над ситуацією, дозволила "бикам" відігратися і лише під завісу зустрічі вирвала перемогу.

Сьогодні міг повторитися такий сценарій. Лейпциг вийшов дуже зарядженим на другий тайм. Юліан Нагельсманн зробив дві подвійні заміни: вийшли Нкунку та Поульсен, а потім Форсберг і Лаймер. Нкунку вже на першій хвилині мав скорочувати відставання після навісу Айдара – поперечина.

РБ підвищив оберти, моменти посипалися. З дальнім ударом Ольмо впорався Бюркі, а Поульсен не влучив у дальній кут і марно намагався випросити пенальті. Зусилля "биків" все ж дали результат – гол престижу ефектним дальнім ударом забив Ольмо.

Щоправда, Борусія не розвалилася, а навпаки побудувала кілька непоганих контратак. В одній з таких Ройс покотив на порожні ворота Азару, але той промахнувся. А вже через пару хвилин фортуна віддала борг Борусії – Ольмо дивом не забив після грубої помилки Бюркі.

Наприкінці матчу контри Борусії були значно гострішими за потуги Лейпцига. Один супершанс Санчо по-піжонськи змарнував, але реабілітувався, асистувавши Холанду. У підсумку – 1:4.

Борусія рятує провальний сезон

Провальні виступи в чемпіонаті до Різдва, звільнення Люсьєна Фавра, травми – дуже важкий сезон для Дортмунда. Однак Едін Терзіч примудрився виправити ситуацію.

5-матчева переможна серія в чемпіонаті повернула "джмелів" у зону Ліги чемпіонів. Виліт з Європи після проходу Севільї та битви з Ман Сіті був більш ніж гідним. А тепер команда взяла Кубок Німеччини! Перший великий трофей за 4 роки!

Успіхи Терзіча не обмежуються результатами. Холанд прогресує і не рветься на трансфер, Санчо повернувся на свій елітний рівень і принесе клубу влітку дуже солідні гроші. Ройс у формі. Оборона не лажає так страшно. Це все отримало підтвердження у фіналі Кубка.

Терзіч довів свою кваліфікацію. Він залишається в Борусії – у наступному сезоні Едін допомагатиме штабу Марко Розе.

Нагельсманн безтрофейним їде в Баварію

Лейпциг втратив шанс виграти перший серйозний турнір у своїй короткій історії. Юліан Нагельсманн також не прикрасив коротку (але вражаючу кар'єру) трофеєм. Молодий тренер очолює Баварію з порожніми полицями під кубки.

Звичайно, це не велика проблема – Юліан за роки роботи з Хоффенхаймом і Лейпцигом показав, на що він здатен. Але сприйняття на Забенер Штрассе буде іншим. До футболістів, які штампують титули щороку, приїжджає тренер, який ще нічого не виграв.

І не варто забувати, що Нагельсманн виграв лише один з 12 матчів проти дортмундської Борусії. Классікери з наступного сезону будуть неймовірно інтригуючими!