Боруссия снова порадовала красивой формой. У рурского клуба всегда оригинальный дизайн футболок, там не пугаются нестандартных решений. Команду экипирует Puma, однако форму на следующий сезон разрабатывали и выбирали болельщики.

Ливерпуль представил новую форму – возвращение к ретро-стилю

Клуб запустил конкурс, в рамках которого каждый желающий мог прислать свой дизайн. 9 вариантов прошли в финальный раунд – среди них фаны выбрали победителя. Выиграла голосование форма Тимо, реализовавшего идею за несколько часов.

Новая форма выполнена в фирменных черно-желтых цветах. Черный низ напоминает об угольных традициях Рурского региона, а на футболке появился принт пилона Вестфаленштадиона. Боруссия впервые наденет ее в последнем туре Бундеслиги.