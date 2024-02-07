Трабзонспор и Боруссия Дортмунд объявили о переходе 32-летнего правого защитника. В новой команде Тома Менье будет играть под 12-м номером, информирует пресс-служба турецкого клуба.

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Бельгиец перешел в Трабзонспор свободным агентом. Боруссия Д сообщила о досрочном разрыве контракта с Менье, который в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира-2018.

Менье выступал за Боруссию с 2020 года, перейдя на правах свободного агента из ПСЖ. За "шмелей" бельгиец в текущем сезоне сыграл 8 матчей (всего – 86 поединков). В Дортмунде защитник выиграл один трофей – Кубок Германии 2020/21.