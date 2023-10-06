Поединок в Гладбахе между Боруссией и Майнцем имел важное значение для обеих команд. Ничья никого не устраивала – хозяева имели всего одну победу в шести матчах, в то время как гости не выиграли ни одного. "Карнавальщики" держались на дне таблицы.

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"Жеребцы" открыли счет на 22-й минуте в результате подачи Онора, которую головой замкнул Нойхаус, однако Майнц отыгрался уже на 24-й. Шедевральным ударом с дальней дистанции Груда попал в ближнюю девятку – 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Во втором тайме забить долгое время не удавалось. Пришлось проводить замены – и именно свежие футболисты возобновили перестрелку. Майнц вырвался вперед усилиями Баркока. Всего через пять минут после появления на поле он прорвался сквозь весь левый фланг к краю штрафной, пробив с острого угла мимо голкипера. 1:2!

У хозяев отличился свой свежий футболист. Героем стал Скалли, который вышел на 79-й минуте, а на 88-й эффектно пробил из-за пределов штрафной – 2:2! Этот гол оказался последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

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