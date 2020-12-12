Чемпионат Германии 2020/21, 11-й тур

Боруссия Д – Штутгарт – 1:5

Голы: Рейна, 39 – Вамангитука, 26 (пен), 53, Фёрстер, 60, Кулибали, 63, Гонсалес, 90+1

Боруссия М – Герта – 1:1

Голы: Эмболо, 70 – Гендузи, 47

Майнц – Кёльн – 0:1

Голы: Реджбецай, 55

Удаление: Дуда, 76 (Кёльн, вторая жёлтая)

РБ Лейпциг – Вердер – 2:0

Голы: Забитцер, 26 (пен), Ольмо, 41

Фрайбург – Арминия – 2:0

Голы: Грифо, 79, Чон, 90+1

Унион Берлин – Бавария – начало в 19:30

Центральным матчем дня в Германии стала встреча на Вестфаленштадионе между Боруссией Д и Штутгартом. Дортмундцы в последних двух турах умудрились проиграть Кёльну и разделили очки с Айнтрахтом, поэтому сегодня ожидался очень злой футбол от "шмелей" – впрочем, на 26-й минуте они пропустили с пенальти, который реализовал Вамангитука. Красивый гол Рейны сравнял счёт на 39-й, однако после перерыва с хозяевами случилась настоящая катастрофа.

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На 52-й минуте Вамангитука получил прострел от Мангаля и расстрелял ворота из центра штрафной – 1:2. На 60-й Фёрстер оказался между двумя защитниками, получил пас от Сосы и спокойно переиграл Бюрки – 1:3. Ещё через три минуты Кулибали получил передачу по правому флангу от Вамангитуки, качнул защитника на краю штрафной и пробил в дальний угол – 1:4. Добил же Боруссию Гонсалес, который в компенсированное время реализовал выход один на один – 1:5. Таким образом, Дортмунд упал на пятую строчку в турнирной таблице, а Штутгарт поднялся на шестую.

Гладбахская Боруссия продолжила чередовать результаты. После ничьих и поражений подопечные Марко Розе неделю назад уничтожили Шальке, потом безвольно проиграли Реалу, а теперь они расписали ничью с Гертой в родных стенах – причём берлинцы ещё и первыми открыли счёт (на 47-й минуте отличился Гендузи). Хозяева отыгрались на 70-й вследствие эффектной комбинации, в завершении которой Эмболо забивал с метра – 1:1. Именно с этим счётом матч и подошел к концу. "Жеребцы" упали на седьмое место.

РБ Лейпциг не почувствовал никаких проблем с Вердером, оформив победу в первом тайме. На 26-й минуте хозяев ударом с пенальти вывел вперёд австриец Забитцер, а на 41-й Ольмо удвоил преимущество – он пробросил мяч мимо защитника на линии штрафной и пробил Павленку. 2:0. Больше голов команды не забивали. РБ Лейпциг набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу.

В других встречах Фрайбург уверенно победил Арминию (2:0), а Кёльн на выезде сумел победить Майнц – "козлы" забили дважды, но первый гол отменили из-за офсайда.