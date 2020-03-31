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Боруссия Д нацелилась на сенсационного английского дебютанта – он отказал Манчестер Юнайтед

16:27 37 Читати українською
Боруссия Д нацелилась на сенсационного английского дебютанта – он отказал Манчестер Юнайтед
Джуд Беллингем / ВВС

Немецкий клуб выбрал двух игроков, с которыми хочет начать сотрудничество по окончании текущего сезона.

Приоритетной целью "шмелей" является фланговый защитник сборной Бельгии Тома Менье, информирует Bild. Дортмундцы подпишут его бесплатно, ведь контракт Менье с ПСЖ заканчивается летом этого года. Стороны уже согласовали детали контракта.

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Также Боруссия намерен подписать звезду Чемпионшипа Джуда Беллингема из Бирмингема. 16-летний полузащитник уже дал свое согласие на переход, и теперь немецкому гранду надо договориться с его клубом. Ожидается, что Бирмингем согласится отпустить юного таланта примерно за 35 млн евро.

К слову, в январе Беллингема хотел приобрести Манчестер Юнайтед, но сам игрок отказался от перехода. В текущем сезоне, который является для него дебютным на взрослом уровне, хавбек сыграл 35 матчей и забил 4 гола.

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