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Боруссия Д объявила конкретную цену за Санчо – коронавирус не повлиял на финансовые аппетиты клуба

00:45 28 Читати українською
Боруссия Д объявила конкретную цену за Санчо – коронавирус не повлиял на финансовые аппетиты клуба
Джейдон Санчо / Фото Боруссия Д

Европейским грандам придется сильно потратиться для подписания вингера Боруссии Д Джейдона Санчо.

Боруссия сообщила всем клубам, которые интересовались Санчо, что не изменит цену на игрока из-за коронавируса и отпустит его не менее, чем за 110 млн евро.

Боруссия Д намекнула на возможность трансфера Санчо, которым интересуются топ-клубы

Манчестер Юнайтед поддерживает контакт с агентом Джейдона, но официальных запросов пока не поступало. Это не будет быстрая сделка", – написал в twiiter авторитетный журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Напомним, Санчо в 2017-м присоединился к "шмелям", перейдя с Манчестер Сити за 8 млн евро.

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