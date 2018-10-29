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Боруссия Д из-за уровня Санчо готова подписать Фодена из Манчестер Сити и еще двух юных англичан

22 октября 12:33 207 Читати українською
Боруссия Д из-за уровня Санчо готова подписать Фодена из Манчестер Сити и еще двух юных англичан
Фил Фоден (слева) / Reuters

Дортмундская Боруссия поражена ярким стартом англичанина Джайдона Санчо в немецкой Бундеслиге, поэтому решила обратить внимание на других перспективных игроков из Англии.

"Шмели" интересуются сразу тремя английскими тинейджерами, сообщает Daily Mirror.

Санчо – первый игрок, который родился в 2000-х и сыграл за сборную Англии

В сферу интересов дортмундцев попали бывший партнер Санчо по Манчестер Сити Фил Фоден, форвард Челси Каллум Хадсон-Одой, а также 17-летний нападающий Ливерпуля Бобби Данкан, являющийся кузеном легенды "красных" Стивена Джеррарда.

Отметим, что Фоден уже 6 раз появлялся на поле в составе "горожан" в нынешнем сезоне (1 мяч), а Хадсон-Одой выходил в старте Челси на матч за Суперкубок Англии. В то же время Данкан играет за Ливерпуль U-19 в Юношеской лиге чемпионов.

Джайдон Санчо стал игроком Боруссии Д год назад. В сезоне 2018/19 в активе 18-летнего англичанина 8 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 2 мяча и сделал 6 ассистов.

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