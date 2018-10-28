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Борусія Д через рівень Санчо готова підписати Фодена з Манчестер Сіті та ще двох юних англійців

22 жовтня 12:33 558 Читать на русском
Борусія Д через рівень Санчо готова підписати Фодена з Манчестер Сіті та ще двох юних англійців
Філ Фоден (ліворуч) / Reuters

Дортмундська Борусія вражена яскравим стартом англійця Джайдона Санчо в німецькій Бундеслізі, тому вирішила звернути увагу на інших перспективних гравців із Англії.

"Джмелі" цікавляться відразу трьома англійськими тінейджерами, повідомляє Daily Mirror.

Санчо – перший гравець, який народився в 2000-х і зіграв за збірну Англії

До сфери зацікавлень дортмундців потрапили колишній партнер Санчо по Манчестер Сіті Філ Фоден, форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой, а також 17-річний нападник Ліверпуля Боббі Данкан, який є кузеном легенди "червоних" Стівена Джеррарда.

Відзначимо, що Фоден уже 6 разів з'являвся на полі в складі "містян" у нинішньому сезоні (1 м'яч), а Хадсон-Одой виходив у старті Челсі на матч за Суперкубок Англії. Натомість Данкан грає за Ліверпуль U-19 у Юнацькій лізі чемпіонів.

Джайдон Санчо став гравцем Борусії Д рік тому. У сезоні 2018/19 в активі 18-річного англійця 8 матчів у Бундеслізі, в яких він забив 2 м'ячі та зробив 6 асистів.

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