Борусія Д через рівень Санчо готова підписати Фодена з Манчестер Сіті та ще двох юних англійців

Дортмундська Борусія вражена яскравим стартом англійця Джайдона Санчо в німецькій Бундеслізі, тому вирішила звернути увагу на інших перспективних гравців із Англії.

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До сфери зацікавлень дортмундців потрапили колишній партнер Санчо по Манчестер Сіті Філ Фоден, форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой, а також 17-річний нападник Ліверпуля Боббі Данкан, який є кузеном легенди "червоних" Стівена Джеррарда.

Відзначимо, що Фоден уже 6 разів з'являвся на полі в складі "містян" у нинішньому сезоні (1 м'яч), а Хадсон-Одой виходив у старті Челсі на матч за Суперкубок Англії. Натомість Данкан грає за Ліверпуль U-19 у Юнацькій лізі чемпіонів.

Джайдон Санчо став гравцем Борусії Д рік тому. У сезоні 2018/19 в активі 18-річного англійця 8 матчів у Бундеслізі, в яких він забив 2 м'ячі та зробив 6 асистів.

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