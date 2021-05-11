Манчестер Юнайтед спешит относительно трансфера Санчо – манкунианцы определились с дедлайном и суммой
23:31 - Читати українською
"Красные дьяволы" все еще не оставляют попыток усилиться звездой Боруссии Дортмунд.
Команда из Манчестера имеет четкие требования относительно подписания Джейдона Санчо, информирует Goal со ссылкой на Bild.
Бавария включилась в гонку за трансфер Санчо
МЮ настроен на трансфер и готов выложить около 78 млн фунтов стерлингов. Более того, "красные" хотят, чтобы все детали были согласованы к Евро-2020, которое начнется уже в июне. В услугах 21-летнего англичанина также заинтересована Бавария.
Заметим, Джейдон Санчо провел 35 поединков в текущем сезоне, отметившись 14 голами и 18 результативными передачами.
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