"Красные дьяволы" все еще не оставляют попыток усилиться звездой Боруссии Дортмунд.

Команда из Манчестера имеет четкие требования относительно подписания Джейдона Санчо, информирует Goal со ссылкой на Bild.

Бавария включилась в гонку за трансфер Санчо

МЮ настроен на трансфер и готов выложить около 78 млн фунтов стерлингов. Более того, "красные" хотят, чтобы все детали были согласованы к Евро-2020, которое начнется уже в июне. В услугах 21-летнего англичанина также заинтересована Бавария.

Заметим, Джейдон Санчо провел 35 поединков в текущем сезоне, отметившись 14 голами и 18 результативными передачами.

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