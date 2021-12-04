Боруссия принимает Баварию в центральном матче первого круга Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на футбол 24.

Матч Боруссия Д – Бавария стартует в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Ukraine +.

Бавария, несмотря на все кадровые беды, лидирует в Бундеслиге. Боруссия, еще больше страдающая от травм, идет второй с минимальным отставанием. Очная встреча в Дортмунде – ключевой момент первой половины сезона. Из-за новых коронавирусных ограничений на трибуны пустили всего 15 тысяч зрителей.

Стартовые составы команд

Боруссия Д: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Беллингем, Джан, Дауд – Ройс, Холанд, Брандт.

Запасные: Хитц, Загаду, Шульц, Рейньер, Мален, Тиггес, Витсель, Понграчич, Вольф.

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Толиссо, Горецка – Коман, Мюллер, Сане – Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Зюле, Гнабри, Рока, Ньянзу, Тилльман, Мусиала.

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