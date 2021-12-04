Борусія приймає Баварію в центральному матчі першого кола Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на футбол 24.

Матч Борусія Д – Баварія стартує на о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine +.

Баварія, попри всі кадрові негаразди, лідирує в Бундеслізі. Борусія, яка ще більше страждає від травм, йде другою з мінімальним відставанням. Очна зустріч у Дортмунді – ключовий момент першої половини сезону. Через нові коронавірусні обмеження на трибуни пустили лише 15 тисяч глядачів.

Стартові склади команд

Борусія Д: Кобель – Меньє, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан, Дауд – Ройс, Холанд, Брандт.

Запасні: Хітц, Загаду, Шульц, Рейньєр, Мален, Тіггес, Вітсель, Понграчіч, Вольф.

Баварія: Нойєр – Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс – Толіссо, Горецка – Коман, Мюллєр, Сане – Лєвандовскі.

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Зюле, Гнабрі, Рока, Ньянзу, Тілльман, Мусіала.

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