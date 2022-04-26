Товарищеский матч

Боруссия Дортмунд – Динамо – 2:3

Голы: Байно-Гиттенс, 4, Роте, 65 – Буяльский, 9, Ванат, 11, 35

Нереализованные пенальти: Рейньер, 54 – Шапаренко, 17

Боруссия вышла вперед уже в самом начале матча – отличился 17-летний Байно-Гиттенс после выверенной передачи Холанда. Буяльский не стал откладывать в длинный ящик и уже через пять минут восстановил статус-кво: Шапаренко ворвался в штрафную, упал, мяч отскочил к Виталию, тот убрал защитника и забросил за воротник голкиперу немцев.

Динамо обыграло Боруссию в Дортмунде – Ванат превзошел Холанда, шедевры Буяльского, класс Довбика, 2 отбитых пенальти

В следующей атаке Ванат вышел один на один с Хицом и удвоил преимущество Динамо. Киевляне продолжили напор и заработали пенальти – Довбик оказался на газоне. К мячу подошел Шапаренко, но не смог переиграть вратаря. В середине тайма Ванат оформил дубль, мощно пробив из острого угла.

После перерыва право на одиннадцатиметровый получили уже немцы – Кравченко потянул за футболку Финка. Бущан ответил взаимностью своему визаву и тоже парировал удар. В середине второй сорокапятиминутки "шмели" все-таки забили второй раз – Забарный не уследил за Роте и счет стал 2:3. В конце концов, таким он остался до финального свистка.

Россия напала на Украину: официальное решение касательно судьбы УПЛ 2021/22, итальянский кипер-воин ранен, но жив (LIVE)