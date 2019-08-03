Боруссия Дортмунд выиграла Суперкубок Германии, добыв эффектную победу над Баварией

Дортмундская Боруссия благодаря голам Пако Алькасера и Джейдана Санчо во втором тайме уверенно переиграла Баварию, взяв первый трофей в новом сезоне.

Дортмундцы начали поединок с места в карьер, обворовав Зюле на 1-й минуте и завершив контрвыпад прострелом под удар Ройсу – Марко выстрелил метров с 11-ти в дальнюю девятку, но Нойер парировал! Правда, после этого момента Бавария захватила контроль над мячом и стала проводить весьма перспективные позиционные атаки.

Хозяева раз за разом теряли кого-то из футболистов "красных", но реально обострять у чужих ворот продолжали именно "желтые". Так, на 15-й минуте после углового мюнхенцев Боруссия выскочила в контратаку и завершила её ударом Алькасера с центра поля в пустые ворота – всё благодаря Нойеру, который далеко вышел. К счастью для гостей, мяч прокатился рядом со штангой. Через две минуты Алькасер снова разогнал контрвыпад с выходом на ударную позицию на линии штрафной, однако вместо выстрела в решающий момент Пако отдал неудачный поперечный пас.

Тут уже проснулась Бавария, которая на 18-й минуте создала сразу два момента. Сначала Левандовски буквально на мгновение на успел на замыкание прострела с левого фланга, а через пару десятков секунд он воспользовался отскоком, вошел в штрафную и мощно пробил – Витсель заблокировал удар. На 20-й минуте Боруссия могла наказать чемпионов за расточительность, завершив быструю комбинативную атаку выстрелом Геррейро с левого края штрафной, но опять спас Нойер.

Ответ Баварии был тройным: на 23-й Коман с нескольких метров замкнул фланговую передачу ударом с нескольких метров (спас Хиц), на 24-й рядом со штангой хозяев пролетел дальний выстрел, а на 26-й Левандовски с минимального расстояния пробил головой после отскока – и снова Хиц был на высоте. К 35-й минуте мюнхенцы нанесли уже семь ударов по воротам Боруссии, но при выстрелами в створ было равенство – 2:2.

Завершение первого тайма прошло в невысоком темпе и без особой остроты. В глаза бросались детские ошибки с обеих сторон – сказывался старт сезона. Кроме того, едва не травмировался Алаба, который после борьбы с Пищеком упал с высоты на спину – Давид держался за руку, но врачи сумели его залечить. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

Начало второго тайма оказалось просто фантастическим. Уже на 48-й минуте Санчо воспользовался обрезкой Алькантары на фланге, сместился к линии штрафной и собрал на себе четверых футболистов Баварии, после чего отдал поперечный пас на Алкасера. Пако в касание выстрелил в правый угол – 1:0!

Через две минуты счёт сравнять мог Коман, который ворвался на левый край штрафной и упал после контакта с защитником, однако арбитр не собирался ставить пенальти. Боруссия ответила двумя контратаками на 53-54-й минутах, однако в их завершении не удался прострел на Ройса.

В конце 50-х минут Мюнхен максимально приблизился к голу в ворота "пчёл". На 55-й минуте подачу Киммиха из глубины головой замкнул Левандовски – выше ворот! На 56-й же Горецка воспользовался ошибкой хозяев в центре, прорвавшись к линии штрафной и пробив под перекладину – Хиц парировал! На 59-й же Коман замкнул подачу в штрафную ударом с нескольких метров в голкипера, а затем Мюллер с такого же расстояния пробил в защитника!

На 60-х минутах игра немного притихла. Команды завязли в позиционной борьбе, в которой Бавария постепенно захватывала инициативу и приближалась ко взятию ворот соперника. Особенно жарко стало на 67-й минуте, когда Киммих на дриблинге прорвался с фланга в штрафную, обошёл защитников и даже голкипера, однако пробить не успел! В следующей же атаке Толиссо исполнил прекрасную верховую передачу на левый край штрафной на Комана, но тот в решающий момент не смог обработать мяч!

Казалось, что оборона Боруссия сейчас треснет, однако на 69-й минуте дортмундцам удалась контратака 3-в-2, в завершении которой Санчо ворвался на правый край штрафной и пробил по воротам. Мяч проскочил между ног Нойеру и влетел в сетку – 2:0!

Ковач сразу бросил в бой Ренату Сачеша, а Левандовски на 71-й замкнул очередную подачу, однако Хиц сделал прекрасный сейв. Бавария давила на ворота соперника, но уровень остроты с каждой минутой стал падать в геометрической прогрессии. На 77-й же мюнхенцы вообще могли остаться в меньшинстве после не очень красивого поступка Киммиха, который за пределами поля наступил на ногу Санчо. Арбитр Даниэль Зиберт решил, что это претендует лишь на желтую карточку.

В эндшпиле поединка Бавария давила на ворота Боруссии, но ничего крайне опасного мюнхенцам создать никак не удавалось. Несколько раз прошелся Санчеш, несколько раз пролетели острые подачи, но не более. Боруссия на последних минутах ещё и несколько контратак организовала, а в дополнительное время даже претендовала на пенальти.

Таким образом, Боруссия добыла эффектную победу над Баварией, завоевав первый трофей в новом сезоне. "Пчёлы" стали официальным обладателем Суперкубка Германии 2019.