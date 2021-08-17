"Думаю, Холанд и Мбаппе будут доминировать в мировом футболе в ближайшие годы. Нужно подождать и посмотреть, куда Холанд перейдет после этого сезона.

Боруссия Д развеяла слухи о трансфере Холанда

У Реала и Барселоны финансовые проблемы, поэтому я предполагаю, что он поедет в Англию. Его отец тоже там играл. Я прекрасно могу представить Холанда в Ливерпуле. Скорее всего, он продолжит карьеру в Англии, а не в Испании или Италии", – цитирует слова Румменигге Sport1.

Действующий контракт Эрлинга с дортмундской Боруссией рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне Бундеслиги Холанд провел 28 матчей и забил 27 мячей.

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