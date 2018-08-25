Борнмут и Эвертон разошлись миром, Лестер минимально одолел Саутгемптон

В матчах 3 тура АПЛ Эвертон и Борнмут в напряженном матче разошлись результативной ничьей, Лестер одержал волевую победу над Саутгемптоном, Хаддерсфилд и Кардифф разошлись ничьей.

Борнмут и Эвертон в результативном поединке не смогли выявить сильнейшего. Первый тайм голов не принес, однако Борнмут получил численное преимущество. Ришарлисон за свою неспортивное поведение на 41 минуте увидел перед собой прямую красную карточку. Во втором тайме, как ни странно, первым забил именно Эвертон. Тосун отдал дальше по флангу на ход Волкота, Тео убежал от защитников и точным ударом в дальний угол вывел "ирисок" вперед. На 62 минуте Смит уравнял составы, также получив прямую красную карточку. Через 4 минуты Кин удвоил преимущество мерсисайдцев, однако Борнмут не собирался уступать. На 75 минуте Кинг ударом с отметки сократил отставание, а уже через 4 минуты Аке спас для Борнмута ничью в супертяжелом матче.



Лестер одержал волевую победу над Саутгемптоном. Первый гол в матче был забит также во втором тайме, Бертран классным ударом в девятку не оставил шансов Шмейхелю. Грей уже через 4 минуты сравнял счет, а на 77 минуте «святых» подвел Хьойберг, оставив команду в меньшинстве. Лестер сумел дожать соперника, Магуайр в компенсированное время удачно подключился к атаке и ударом в нижний угол принес победу "лисам".



Хаддерсфилд и Кардифф не смогли выявить победителя. Новичок АПЛ Кардифф больше владел инициативой и нанес почти втрое больше ударов по воротам, однако в итоге на табло так и остались сухие нули. Следует отметить, что в этом матче также не обошлось без удаления, Хогг оставил свою команду в меньшинстве за откровенный толчок соперника.

Чемпионат Англии 2018/19, 3 тур

Борнмут – Эвертон – 2:2

Голы: Кинг, 75, (пен), Аке, 79 – Волкот, 56, Кин, 66

Удаление: Смит, 62 – Ришарлисон, 41

Саутгемптон – Лестер – 1:2

Голы: Бертран, 52 – Грей, 56, Магуайр, 90+2

Удаление: Хьойберг, 77

Хаддерсфилд – Кардифф – 0:0

Удаление: Хогг, 63