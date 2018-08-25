Борнмут та Евертон розійшлися миром, Лестер мінімально здолав Саутгемптон

В матчах 3 туру АПЛ Евертон та Борнмут в напруженому матчі розійшлись результативною нічиєю, Лестер здобув вольову перемогу над Саутгемптоном, Хаддерсфілд і Кардіфф розійшлися нічиєю.

Борнмут та Евертон в результативному поєдинку не змогли виявити сильнішого. Перший тайм голів не приніс, проте Борнмут отримав чисельну перевагу. Рішарлісон за свою неспортивну поведінку на 41 хвилині побачив перед собою пряму червону картку. В другому таймі, як не дивно, першим забив саме Евертон. Тосун віддав далі по флангу на хід Волкоту, Тео втік від захисників і точним ударом у дальній кут вивів "ірисок" вперед. На 62 хвилині Сміт урівняв склади, також отримавши пряму червону картку. За 4 хвилини Кін подвоїв перевагу мерсисайдців, однак Борнмут не збирався поступатись. На 75 хвилині Кінг ударом з позначки скоротив відставання, а вже за 4 хвилини Аке врятував для Борнмута нічию у надважкому матчі.

Лестер здобув вольову перемогу над Саутгемптоном. Перший гол в матчі було забито також у другому таймі, Бертран класним ударом в дев'ятку не залишив шансів Шмейхелю. Грей вже за 4 хвилини зрівняв рахунок, а на 77 хвилині "святих" підвів Хьойберг, залишивши команду в меншості. Лестер таки зумів дотиснути суперника, Магуайр в компенсований час вдало підключився до атаки та ударом в нижній кут приніс перемогу "лисам".

Чемпіонат Англії 2018/19, 3 тур

Борнмут – Евертон – 2:2

Голи: Кінг, 75, (пен), Аке, 79 – Волкот, 56, Кін, 66

Вилучення: Сміт, 62 – Рішарлісон, 41

Саутгемптон – Лестер – 1:2

Голи: Бертран, 52 – Грей, 56, Магуайр, 90+2

Вилучення: Хьойберг, 77

Хаддерсфілд – Кардіфф – 0:0

Вилучення: Хогг, 63