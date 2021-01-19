Форвард Шахтера Андрей Борячук нашел себе новый клуб.

Рух продолжает подрывать трансферный рынок – львовяне арендовали Борячука и подписали украинца из Венгрии

24-летний нападающий стал игроком Руха, сообщает официальный сайт львовской команды. Игрок будет выступать в городе Льва на правах аренды. Срок соглашения – 1,5 года. За "желто-черных" Андрей будет бегать под 45-м номером.

Напомним, Борячук – воспитанник донецкого Шахтера. Последний год форвард провел за границей – в турецком Ризеспоре и венгерском Мезекевешде. В УПЛ игрок суммарно сыграл 64 матча – за Мариуполь и Шахтер. В составе "горняков" становился чемпионом Украины и обладателем Кубка в сезоне 2016/17. За плечами Борячука более 30 поединков в составе юношеских и молодежных сборных (12 голов) и выступления в юношеской Лиге Чемпионов УЕФА (21 матч, 7 голов). Дважды вызывался в национальную сборную Украины.

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