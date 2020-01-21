Борячук – о переходе в Ризеспор: Дело не в количестве украинцев, а в качестве

Новичок Ризеспор Андрей Борячук поделился впечатлениями от перехода в команду, за которую выступают Николай Морозюк и Денис Гармаш.

"Думаю, дело не в количестве украинцев, а в качестве. Главное – качество футболистов. Для меня большой плюс, что в Ризеспоре есть украинцы. Это облегчит нам адаптацию. Тем более, Морозюк уже долгое время выступает здесь. Он на правах старшего товарища помогает и подсказывает.

Борячук подписал контракт с Ризеспором на 1,5 года – турецкий клуб презентовал украинского форварда

Мне приятно быть здесь. В Турции очень приятные, теплые и гостеприимные люди. Приятно, что Ризеспор в течение определенного времени наблюдал за мной и мы пришли к подписанию контракта. Для меня это огромный плюс. Своей работой я хочу помочь клубу, а клуб поможет мне.

Сегодня я первый день тренировался в общей группе. Тренер все видит. Думаю, я докажу, что достоин шанса играть в основном составе. То, что я здесь иностранец, считаю, не проблема. Главное своей игрой доказывать, что ты достоин играть", – цитирует Борячука официальный сайт Ризеспор.

Напомним, Борячук перешов в Ризеспор из донецкого Шахтера, в котором не имел игровой практики. Дебютировать за новую команду украинец может уже в четверг, 23 января, когда Ризеспор встретится с Галатасараем в Кубке Турции.

Морозюк и Гармаш помогли Ризеспору победить Генчлерберлиги – украинский защитник был одним из лучших на поле