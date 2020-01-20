Морозюк и Гармаш помогли Ризеспору победить Генчлерберлиги – украинский защитник был одним из лучших на поле

В турецкой Суперлиге сегодня, 20 января, был сыгран заключительный поединок 18-го тура. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Турецкая Суперлига, 18-й тур

Ризеспор – Генчлерберлиги – 2:0

Голы: Шкода, 70, 85

В последнем матче 18-го тура встречались соседи по турнирной таблице чемпионата Туречины. Оба представителя нашей страны – Николай Морозюк и Денис Гармаш – вышли на поле с первых минут встречи. Наиболее украинская команда турецкой Суперлиги до перерыва владела небольшим преимуществом, однако зрители так и не увидели голов в первой сорокапятиминутке.

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На 65-й минуте Дениса Гармаша на поле сменил нападающий Амину Умар, которому удалось значительно обострить игру. Сначала 34-летний чешский форвард Милан Шкода наказал защитников за ошибку в своей штрафной и открыл счет в матче. А под конец встречи он же воспользовался разрезным пасом Умара и с острого угла блестяще переиграл бразильского голкипера гостей.

Оба украинцы получили за матч довольно приличные оценки: Денис Гармаш удостоился твердой 7-ки, в то время как Николай Морозюк был лучшим среди защитников Ризеспора и, получив 7,3 балла, уступил только автору дубля Шкоде. Андрей Борячук, который сегодня официально перешел в лагерь "черноморских ястребов", участия в матче не принимал.

Победа принесла хозяевам 23 очка и подняла на одиннадцатую строчку турнирной таблицы, Генчлерберлиги с 18 пунктами остался тринадцатым.