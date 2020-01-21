Борячук – про перехід у Різеспор: Справа не в кількості українців, а в якості

Новачок Різеспора Андрій Борячук поділився враженнями від переходу в команду, за яку виступають Микола Морозюк та Денис Гармаш.

"Думаю, справа не в кількості українців, а в якості. Головне – якість футболістів. Для мене великий плюс, що в Різеспорі є українці. Це полегшить нам адаптацію. Тим більше, Морозюк вже довгий час виступає тут. Він на правах старшого товариша допомагає і підказує.

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Мені приємно бути тут. У Туреччині дуже приємні, теплі і гостинні люди. Приємно, що Різеспор протягом певного часу спостерігав за мною і ми дійшли до підписання контракту. Для мене це величезний плюс. Своєю роботою я хочу допомогти клубу, а клуб допоможе мені.

Сьогодні я перший день тренувався в загальній групі. Тренер все бачить. Думаю, я доведу, що гідний шансу грати в основному складі. Те, що я тут іноземець, вважаю, не проблема. Головне своєю грою доводити, що ти гідний грати", – цитує Борячука офіційний сайт Різеспора.

Нагадаємо, Борячук перешов у Різеспор з донецького Шахтаря, у якому не мав ігрової практики. Дебютувати за нову команду українець може вже у четвер, 23 січня, коли Різеспор зустрінеться з Галатасараєм у Кубку Туреччини.

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