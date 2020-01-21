Борячук подписал контракт с Ризеспором на 1,5 года – турецкий клуб презентовал украинского форварда

Украинский нападающий Андрей Борячук официально представлен в статусе игрока турецкого Ризеспора.

Официальный сайт Ризеспора сообщил, что турецкий клуб подписал контракт с 23-летним футболистом на 1,5 года. Сначала сообщалось, что Борячук будет выступать за новую команду на правах аренды до окончания текущего сезона.

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Вместе с украинцем Ризеспор представил португальского защитника Иванилду Фернандеша. Дебютировать за турецкую команду новички могут уже в четверг, 23 января, когда Ризеспор встретится с Галатасараем в Кубке Турции.

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