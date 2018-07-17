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Борха Бастон проведет сезон в Алавесе

06:30 7 Читати українською
Борха Бастон проведет сезон в Алавесе
Борха Бастон / Фото: соцсети

Алавес арендовал нападающего Суонси Борху Бастона.

Нападающий Суонси Борха Бастон проведет следующий сезон в Испании, его арендовал Алавес, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Уэльса отдал 25-летнего форварда, который провел прошлый сезон в Малаге, в годичную аренду.

Борха Бастон перешел в Суонси летом 2016 с Эйбара за 18 млн евро и в 20 матчах за клуб забил всего 1 гол.

В прошлом сезоне в футболке Малаги Борха Бастон сыграл 20 матчей в Примере и забил 2 гола.

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Трансферы Испания Суонси Суонси Алавес Алавес Борха Бастон Борха Бастон Малага Малага
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