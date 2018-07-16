Борха Бастон проведе сезон у Алавесі

Алавес орендував нападника Суонсі Борху Бастона.

Нападник Суонсі Борха Бастон проведе наступний сезон в Іспанії, його орендував Алавес, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клуб з Уельсу віддав 25-річного форварда, який провів минулий сезон в Малазі, в річну оренду.

Бастон перейшов в Суонсі влітку 2016 року з Ейбара за 18 мільйонів євро і в 20 матчах за клуб забив всього 1 гол.

В минулому сезоні у футболці Малаги Борха Бастон зіграв 20 матчів у Прімері та забив 2 голи.

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