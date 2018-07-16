toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Борха Бастон проведе сезон у Алавесі

17 липня 06:30 7 Читать на русском
Борха Бастон проведе сезон у Алавесі
Борха Бастон / Фото: соцмережі

Алавес орендував нападника Суонсі Борху Бастона.

Нападник Суонсі Борха Бастон проведе наступний сезон в Іспанії, його орендував Алавес, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клуб з Уельсу віддав 25-річного форварда, який провів минулий сезон в Малазі, в річну оренду.

Бастон перейшов в Суонсі влітку 2016 року з Ейбара за 18 мільйонів євро і в 20 матчах за клуб забив всього 1 гол.

В минулому сезоні у футболці Малаги Борха Бастон зіграв 20 матчів у Прімері та забив 2 голи.

Символічна збірна ЧС-2018. Версія "Футбол 24"

Теги
Трансфери Суонсі Суонсі Іспанія Алавес Алавес Борха Бастон Борха Бастон Малага Малага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
23
хв
Скоп'є
18:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук