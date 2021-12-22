Бордо обнаружил 14 больных коронавирусом – матч против чемпиона уже сегодня
21:39 - Читати українською
Бордо страдает из-за огромного количества инфицированных COVID-19 в составе.
После последнего тестирования жирондинцев количество заболевших выросло до 14 человек, сообщает L'Equipe.
АПЛ установила рекорд новых больных коронавирусом – цифры за неделю пугают
Из состава выпали не менее 9 игроков. Сегодня Бордо должен принимать Лилль в рамках 19-го тура Лиги 1, но судьба матча остается под вопросом. В заявке команды должно быть минимум 13 игроков, среди которых один вратарь.
Добавим, что сейчас Бордо занимает 15-е место чемпионата Франции – до зоны вылета всего 2 очка.
Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter