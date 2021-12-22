После последнего тестирования жирондинцев количество заболевших выросло до 14 человек, сообщает L'Equipe.

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Из состава выпали не менее 9 игроков. Сегодня Бордо должен принимать Лилль в рамках 19-го тура Лиги 1, но судьба матча остается под вопросом. В заявке команды должно быть минимум 13 игроков, среди которых один вратарь.

Добавим, что сейчас Бордо занимает 15-е место чемпионата Франции – до зоны вылета всего 2 очка.

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