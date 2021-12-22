Бордо виявив 14 хворих на коронавірус – матч проти чемпіона вже сьогодні
21:36 - Читать на русском
Бордо страждає через величезну кількість інфікованих COVID-19 у складі.
Після останнього тестування жирондинців кількість хворих зросла до 14 осіб, повідомляє L'Equipe.
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Зі складу випали щонайменше 9 гравців. Сьогодні Бордо повинен приймати Лілль в рамках 19-го туру Ліги 1, але доля матчу залишається під питанням. У заявці команди повинні бути мінімум 13 гравців, серед яких один воротар.
Додамо, що зараз Бордо посідає 15-ту сходинку чемпіонату Франції – до зони вильоту всього 2 очки.
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