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Бордо – Мариуполь: стартовые составы на матч Лиги Европы

20:32 218 Читати українською
Бордо – Мариуполь: стартовые составы на матч Лиги Европы
Бордо – Мариуполь: стартовые составы на матч квалификации Лиги Европы 2018/19

Бордо и Мариуполь объявили составы на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19.

Мариуполь уступил Бордо в первом матче в Одессе из-за нелепых ошибок вратаря и защиты. Поэтому в Франция команда Бабича должна как минимум забить 3 гола и не пропустить больше одного, а в идеале ни одного мяча.

Игра и онлайн-трансляция Бордо – Мариуполь на "Футбол 24" стартует в 21:45 по киевскому времени. Начиная с 21:40, матч будет транслировать телеканал Футбол 2 (комментатор Роман Тимощук).

Бордо – Мариуполь: анонс матча квалификации Лиги Европы

Бордо – Мариуполь: стартовые составы на матч Лиги Европы

Бордо: Костиль (к) – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Лерагер, Отавио, Санхаре – Юссуф, де Превиль, Камано

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Дава, Белый, Демири – Чурко, Мишнев, Пихаленок, Тищенко (к) – Фомин, Борячук

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Бордо - Мариуполь: Четверг 16 августа 2018

Бордо

live 45'
0 : 0
Мариуполь
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