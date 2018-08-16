Бордо и Мариуполь объявили составы на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19.

Мариуполь уступил Бордо в первом матче в Одессе из-за нелепых ошибок вратаря и защиты. Поэтому в Франция команда Бабича должна как минимум забить 3 гола и не пропустить больше одного, а в идеале ни одного мяча.

Игра и онлайн-трансляция Бордо – Мариуполь на "Футбол 24" стартует в 21:45 по киевскому времени. Начиная с 21:40, матч будет транслировать телеканал Футбол 2 (комментатор Роман Тимощук).

Бордо – Мариуполь: анонс матча квалификации Лиги Европы

Voici le XI de départ de ce #FCGBFKM pic.twitter.com/bQO7CFIcil — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 16 серпня 2018 р.

Бордо – Мариуполь: стартовые составы на матч Лиги Европы

Бордо: Костиль (к) – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Лерагер, Отавио, Санхаре – Юссуф, де Превиль, Камано

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Дава, Белый, Демири – Чурко, Мишнев, Пихаленок, Тищенко (к) – Фомин, Борячук