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Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги Європи

20:24 1396 Читать на русском
Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги Європи
Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч кваліфікації Ліги Європи 2018/19

Бордо і Маріуполь оголосили склади на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19.

Маріуполь поступився Бордо у першому матчі в Одесі через безглузді помилки воротаря та захисту. Відтак у Франція команда Бабича повинна як мінімум забити 3 голи і не пропустити більше одного, а в ідеалі жодного м'яча.

Гра і онлайн-трансляція Бордо – Маріуполь на "Футбол 24" стартує о 21:45 за київським часом. Починаючи з 21:40, матч транслюватиме телеканал "Футбол 2" (коментатор Роман Тимощук).

Бордо – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги Європи

Бордо: Костіль (к) – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Лерагер, Отавіо, Санхаре – Юссуф, де Превіль, Камано

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Дава, Білий, Демірі – Чурко, Мішньов, Піхальонок, Тищенко (к) – Фомін, Борячук

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Бордо - Маріуполь: Четвер 16 серпня 2018

Бордо

live 27'
0 : 0
Маріуполь
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Теги
Ліга Європи Головне Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Бордо - Маріуполь
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