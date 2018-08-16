Бордо і Маріуполь оголосили склади на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19.

Маріуполь поступився Бордо у першому матчі в Одесі через безглузді помилки воротаря та захисту. Відтак у Франція команда Бабича повинна як мінімум забити 3 голи і не пропустити більше одного, а в ідеалі жодного м'яча.

Гра і онлайн-трансляція Бордо – Маріуполь на "Футбол 24" стартує о 21:45 за київським часом. Починаючи з 21:40, матч транслюватиме телеканал "Футбол 2" (коментатор Роман Тимощук).

Бордо – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Voici le XI de départ de ce #FCGBFKM pic.twitter.com/bQO7CFIcil — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 16 серпня 2018 р.

Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги Європи

Бордо: Костіль (к) – Левчук, Кунде, Пабло, Пундже – Лерагер, Отавіо, Санхаре – Юссуф, де Превіль, Камано

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Дава, Білий, Демірі – Чурко, Мішньов, Піхальонок, Тищенко (к) – Фомін, Борячук