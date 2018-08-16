Бордо – Мариуполь: анонс матча квалификации Лиги Европы

Бордо и Мариуполь встретятся 16 августа в рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Бордо – Мариуполь

16 августа, 21:45, Бордо, стадион "Матмют Атлантик"

Главный арбитр: Эндрю Даллас (Шотландия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Еврокубковые амбиции Мариуполя были похоронены сразу же после победы над Юргорденом, ведь тягаться с многомиллионным Бордо середняку УПЛ с кучей молодежи в основе можно разве что в футбольном симуляторе. По крайней мере, так выглядело на бумаге, хотя первый матч показал, что не так страшны те французы, как их малюют. Мариуполь забил быстрый гол и вообще провёл классный матч с обстрелами штанг и сэйвами вратаря соперника, но разница в классе дала о себе знать. Бордо после гола проснулся и начал забивать с передач и индивидуальных действий, которые в УПЛ никто не видел уже лет пять. Подвела и психология – Худжамов допустил ужасную ошибку, которая вывела жирондинцев вперёд и которая, по признанию Фомина, надломила команду. Тем не менее, за первый матч азовцам точно можно поставить "плюс".

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Вряд ли после домашнего поражения со счетом 1:3 подопечные Александра Бабича могут серьёзно рассчитывать на проход в следующий раунд, однако пристыдить соперника на чужом поле – вполне. Бордо имеет проблемы с игровым тонусом, ведь чемпионат Франции стартовал только на прошлых выходных – и Бордо с треском проиграл скромному Страсбуру. В Одессе французы довольно долго искали свой темп и включились только тогда, когда азовцы несколько раз жестко отвозили их в штрафной, едва не забив второй гол. Заметно, что команда Густаво Пойета не является идеальной в тактическом плане – Мариуполь основные моменты создавал после достаточно прогнозируемых скидок со штрафной в район её линии, откуда хавбеки наносили удары. Фактически, жирондинцы весь матч позволяли сопернику работать в зоне перед собственной штрафной, но класс Мариуполя не дал реализовать в ней преимущество. Вообщем, Бордо играет от класса, забывая, что порядок иногда его бьёт.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Мариуполь и Бордо играют друг против друга лишь второй раз в своей истории. Первая встреча состоялась неделю назад в Одессе.

2. Мариуполь лишь во второй раз в своей истории выступает в еврокубках. Кроме этого сезона, Мариуполь играл в Кубке УЕФА 2004/2005, где одолел на первом этапе квалификации армянский Бананц, а в следующем раунде проиграл Аустрии на выезде (сыграв дома вничью).

3. Бордо лишь однажды встречался с украинскими командами в еврокубках, в 1/16 финала Лиги Европы 2012/13 пройдя Динамо (1:1 в Киеве, 1:0 во Франции). Кроме того, во времена СССР Бордо встречался с Днепром в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов, дважды сыграв вничью и одержав победу только в серии пенальти.

4. Украинские команды имеют ужасную статистику встреч с французскими. В 50 матчах французы побеждали 24 раза, а еще 14 матчей свели вничью, в то время как наши клубы выиграли только 12 раз. Общий счёт противостояния – 38:65 в пользу Лиги 1.

5. Украинские команды плохо играют против французских в плей-офф. По результатам таких встреч представители УПЛ вылетали ровно в два раза чаще, чем клубы Лиги 1 – десять раз против пяти.

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Кадровая ситуация

Мариуполю продолжает везти с кадрами: в команде до сих пор нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, а трансферное окно стабильно поставляет новичков. В частности, в клуб пришёл Валерий Федорчук, однако он не сможет помочь азовцам в игре против Бордо – его нет в заявке на 3-й квалифай-раунд. Все футболисты Мариуполя на ходу и готовы к бою во Франции – Александру Бабичу остаётся только выбрать стартовую одиннадцатку.

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У Бордо ситуация не настолько хороша, но не критична. До сих пор не залечили травмы колена защитник Юссуф Сабали и форвард Александр Мэнди. 24-летний нападающий Тео Пельнар также не сможет помочь Густаво Пойету, однако последний полный матч он сыграл ещё зимой, после чего присел в запас, а в мае наглухо загремел в лазарет. Все остальные футболисты готовы к игре – и можно не сомневаться, что Пойет внесет изменения в состав по сравнению с первым матчем. После сенсационного поражения Бордо в игре со Страсбуром иначе просто быть не может.

Ориентировочные составы на матч Бордо – Мариуполь

Бордо: Костиль, Гаич, Кунде, Левчук, Пундже, Чуаэми, Лерагер, Санкаре, Юссуф, Лаборде, Камано.

Мариуполь: Худжамов, Быков, Яворский, Дава, Демири, Мишнёв, Пихаленок, Тищенко, Полегенько, Борячук, Фомин

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Бордо в последних двух матчах подмочил свою грозную репутацию. Игра против Мариуполя была преисполнена большим количеством ошибок, за которые азовцы просто не наказали – в отличие от игроков Страсбура. С одной стороны, это означает проблемность Бордо и возможность играть против этой команды на результат, а не только за честь футболки. С другой – мотивирует французов реабилитироваться перед собственными болельщиками. Кроме того, французам нужно как можно быстрее набирать игровой тонус, ведь это не последний раунд квалификации Лиги Европы – впереди ещё будет плей-офф, где соперники будут уже посложнее. Словом, Бордо нужна уверенная победа над Мариуполем.

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Бордо – фаворит матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя

Александр Бабич и его команда доказали, что умеют не только парковать "автобус", но и играть в яркий атакующий футбол. Выдать такой классный матч против Бордо, один опорник которого стоит почти как весь азовский коллектив – очень достойно, однако это всё равно не делает Мариуполь фаворитом на выход в плей-офф. Мариуполь уступает по классу и опыту, а главное – очень сильно отстал по голам. Вероятно, гости активно будут начинать каждый из таймов и разок таки подловят Бордо на ошибке, однако поверить в то, что французы не забьют в ответ, трудно. После первого пропущенного Мариуполем гола всё будет решено, а дальше Бордо должен добить упрямых украинских гостей.

Михаил Юхименко, Футбол 24