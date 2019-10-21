Бондаренко не сыграет за Виторию Гимараэш против Арсенала – украинца прооперировали после травмы

Украинский защитник Валерий Бондаренко не сыграет в матче 3 тура Лиги Европы Арсенал – Витория.

Игрок португальской Витории Гимараэш получил травму – перелом правой руки. Украинец уже прооперирован, информирует официальный сайт португальского клуба.

Бондаренко голом принес победу Витории Гимараэш в своем дебютном матче

Напомним, в четверг, 24 октября, Витория сыграет выездной матч Лиги Европы против лондонского Арсенала. Сейчас португальская команда замыкает турнирную таблицу квартета F, уступив в двух первых турах.

Отметим, что Бондаренко в текущем сезоне сыграл 3 матча в чемпионате Португалии и 2 – в Лиге Европы.

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