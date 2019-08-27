Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієї

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Динамо – у центрі уваги

Після невдалого повернення Олексія Михайличенка на тренерську лаву Динамо завирували пристрасті в Instagram Віктора Циганкова – автора єдиного гола у ворота Олімпіка. Лідер киян запостив фото, на яке одразу злетілися доведені до відчаю уболівальники.

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

У мікроблозі Дениса Бойка, який пропустив гол від Політила, куди спокійніше.

Шахтар вже відірвався на 8 очок. Жерсон Родрігес розглядає конкурента у бінокль.

Фран Соль, який у новому сезоні не забив ще жодного голу, вивіз сім'ю на Дніпро.

Георгій Цітаішвілі у свої 18 років вже справжній Ромео.

"Мафія", – лаконічно підписав це фото Вадим Шаблій.

На матч із Шахтарем Рустам Худжамов залишився у запасі, взявши участь лише у розминці. При цьому кіпер Маріуполя добряче притравив одноклубника Руслана Фоміна, натякаючи на його поважний футбольний вік: "Якщо Фомін на трибуні, то звідки стільки піску у штрафному?"

Олександр Шовковський знову заглибився у філософію: "Ви – найлютіший ворог самому собі. Ви витрачаєте цінний час, мріючи про майбутнє, замість того, щоб займатися теперішнім..."

Ігор Циганик привітав із Днем Державного Прапора України (23 серпня).

Руслан Ротань зіграв із друзями у волейбол. Серед гурту – Євген Коноплянка. Вінгер досі (!!!) без нового клубу.

Затребуваний у Бельгії Роман Безус – із своїм немовлям. Мі-мі-мі тижня!

Валерій Бондаренко інстаграмить із Португалії. Наразі захисник Віторії Гімараєш зіграв за новий клуб два матчі, але жодного з них – у чемпіонаті.

Екс-голкіпер Карпат, Зорі і Чорноморця Юрій Мартищук також полюбляє красиві ракурси.

Зірка фінського чемпіонату Денис Олійник прийняв у гості Віктора Вацка. Попарились.

В'ячеслав Шевчук – у повному порядку. І це – на п'ятому десятку років!

Олександр Алієв похвалитися такою формою не може, зате продовжує забивати на аматорському рівні (за Джуніорс Шпитьки) і відновив міцний емоційний зв'язок із своїми дітьми.

Світ. Особлива ніч та Елтон Джон

День Незалежності України відзначили аж у Каліфорнії. Даніло Сілва виступав за Динамо у 2010-17 роках і настільки пройнявся симпатією до нашої країни, що звернувся через Instagram українською мовою. Дякуємо, Даніло! Бачимо, що не москаль :)

І навіть Дані Алвес, найтитулованіший футболіст планети, одягнув у цей особливий день жовто-блакитні кольори.

Кіліан Мбаппе вилетів через травму мінімум на чотири тижні, але при цьому не втрачає оптимізму – до найважливіших матчів встигне повернутися.

Кевін де Брюйне: "Три мушкетери".

Щасливий 41-річний Джанлуїджі Буффон прямує у рідну Парму на матч першого туру Серії А. Там він просидить у запасі, а Ювентус переможе завдяки єдиному голу такого ж старичка К'єлліні.

Ловелас Крістіан Вієрі навіть у 46 років користується попитом серед синьйорит.

Андреа Пірло: "особлива ніч" із друзями, серед яких впізнаємо Деметріо Альбертіні.

"Ми знайомі 24 роки!" – підрахував Девід Бекхем тривалість своєї дружби із легендарним сером Елтоном Джоном.

Ось цей поважний угорський пенсіонер (праворуч) подарував футболу "голкіпера у піжамі" – Габора Кірая (відповідно – ліворуч).

Фред із сім'єю однією ногою – ще в Манчестері, а іншою – деінде.

Іско – бородатий нянь.

Френкі де Йонг і Аннеке Моленар: романтика по-барселонськи.

Бонуси. №2 для №1

Валерія Бойко – друга дружина голкіпера Динамо і збірної України. Саме вона захищає останній рубіж, приймає на себе всі негативні емоції Дениса після невдалих матчів. Свого часу, коли Ден переїхав у Бешикташ, Валерія спричинила справжній фурор серед турецьких чоловіків. Щоправда, зараз у них інший об'єкт обожнювання – Ірина Морозюк...

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