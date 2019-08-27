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Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієї

27 серпня 23:30 1343 Читать на русском
Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієї
Валерія Бойко / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Динамо – у центрі уваги

Після невдалого повернення Олексія Михайличенка на тренерську лаву Динамо завирували пристрасті в Instagram Віктора Циганкова – автора єдиного гола у ворота Олімпіка. Лідер киян запостив фото, на яке одразу злетілися доведені до відчаю уболівальники.

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол

циганков

У мікроблозі Дениса Бойка, який пропустив гол від Політила, куди спокійніше.

бойко

Шахтар вже відірвався на 8 очок. Жерсон Родрігес розглядає конкурента у бінокль.

жерсон

Фран Соль, який у новому сезоні не забив ще жодного голу, вивіз сім'ю на Дніпро.

соль

Георгій Цітаішвілі у свої 18 років вже справжній Ромео.

цітаішвілі

"Мафія", – лаконічно підписав це фото Вадим Шаблій.

шаблій кадірі

На матч із Шахтарем Рустам Худжамов залишився у запасі, взявши участь лише у розминці. При цьому кіпер Маріуполя добряче притравив одноклубника Руслана Фоміна, натякаючи на його поважний футбольний вік: "Якщо Фомін на трибуні, то звідки стільки піску у штрафному?"

худжамов

Олександр Шовковський знову заглибився у філософію: "Ви – найлютіший ворог самому собі. Ви витрачаєте цінний час, мріючи про майбутнє, замість того, щоб займатися теперішнім..."

шовковський

Ігор Циганик привітав із Днем Державного Прапора України (23 серпня).

циганик

Руслан Ротань зіграв із друзями у волейбол. Серед гурту – Євген Коноплянка. Вінгер досі (!!!) без нового клубу.

ротань коноплянка

Затребуваний у Бельгії Роман Безус – із своїм немовлям. Мі-мі-мі тижня!

безус

Валерій Бондаренко інстаграмить із Португалії. Наразі захисник Віторії Гімараєш зіграв за новий клуб два матчі, але жодного з них – у чемпіонаті.

бондаренко

Екс-голкіпер Карпат, Зорі і Чорноморця Юрій Мартищук також полюбляє красиві ракурси.

мартищук

Зірка фінського чемпіонату Денис Олійник прийняв у гості Віктора Вацка. Попарились.

олійник вацко

В'ячеслав Шевчук – у повному порядку. І це – на п'ятому десятку років!

шевчук

Олександр Алієв похвалитися такою формою не може, зате продовжує забивати на аматорському рівні (за Джуніорс Шпитьки) і відновив міцний емоційний зв'язок із своїми дітьми.

алієв

Світ. Особлива ніч та Елтон Джон

День Незалежності України відзначили аж у Каліфорнії. Даніло Сілва виступав за Динамо у 2010-17 роках і настільки пройнявся симпатією до нашої країни, що звернувся через Instagram українською мовою. Дякуємо, Даніло! Бачимо, що не москаль :)

сілва

І навіть Дані Алвес, найтитулованіший футболіст планети, одягнув у цей особливий день жовто-блакитні кольори.

алвес

Кіліан Мбаппе вилетів через травму мінімум на чотири тижні, але при цьому не втрачає оптимізму – до найважливіших матчів встигне повернутися.

мбаппе

Кевін де Брюйне: "Три мушкетери".

де брюйне

Щасливий 41-річний Джанлуїджі Буффон прямує у рідну Парму на матч першого туру Серії А. Там він просидить у запасі, а Ювентус переможе завдяки єдиному голу такого ж старичка К'єлліні.

буффон

Ловелас Крістіан Вієрі навіть у 46 років користується попитом серед синьйорит.

вієрі

Андреа Пірло: "особлива ніч" із друзями, серед яких впізнаємо Деметріо Альбертіні.

пірло

"Ми знайомі 24 роки!" – підрахував Девід Бекхем тривалість своєї дружби із легендарним сером Елтоном Джоном.

бекхем елтон джон

Ось цей поважний угорський пенсіонер (праворуч) подарував футболу "голкіпера у піжамі" – Габора Кірая (відповідно – ліворуч).

кірай

Фред із сім'єю однією ногою – ще в Манчестері, а іншою – деінде.

фред

Іско – бородатий нянь.

іско

Френкі де Йонг і Аннеке Моленар: романтика по-барселонськи.

де йонг

Бонуси. №2 для №1

Валерія Бойко – друга дружина голкіпера Динамо і збірної України. Саме вона захищає останній рубіж, приймає на себе всі негативні емоції Дениса після невдалих матчів. Свого часу, коли Ден переїхав у Бешикташ, Валерія спричинила справжній фурор серед турецьких чоловіків. Щоправда, зараз у них інший об'єкт обожнювання – Ірина Морозюк...

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