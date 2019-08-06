Бондаренко голом принес победу Витории Гимараэш в своем дебютном матче

Украинский защитник Витории Гимараэш Валерий Бондаренко удачно дебютировал за португальскую команду.

Украинец Валерий Бондаренко вышел в стартовом составе Витории Гимараэш на матч Кубка лиги Португалии против Фейренсе. Это первое появление центрбека за новую команду в официальном матче.

Бондаренко отличился голом в товарищеском матче Витории Гимараэш

На десятой минуте игры украинский защитник забил гол в ворота соперника, который стал единственным во встрече. Бондаренко провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

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Напомним, украинский футболист принадлежит донецкому Шахтеру и выступает за Виторию Гимараэш на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона.

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