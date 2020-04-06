Бондарь сдал тест на коронавирус – известен результат проверки защитника Шахтера

Защитник Шахтера Валерий Бондарь присоединился к акции по противодействию коронавирусу.

Шахтер передал Харьковской области 20 тысяч тестов на коронавирус. Послом этой благотворительной акции стал Валерий Бондарь.

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"Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове Шахтер завоевывает трофеи. Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города", – цитирует Бондаря официальный сайт клуба.

21-летний защитник также выступил в роли добровольца и прошел экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

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