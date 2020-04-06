Палкин: Некорректно спрашивать у Шахтера, хочет ли клуб завершать сезон

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб устроит любое решение относительно нынешнего сезона УПЛ.

"Конечно, мы хотим доиграть чемпионат. Но, насколько нам позволит ситуация это сделать – сложно сказать. Сегодня невозможно спрогнозировать что-то даже на неделю. Когда мы поймем, что это возможно, нужно обсуждать с УПЛ, с УАФ, где мы поставим точку. Мыслей очень много. У нас даже некорректно спрашивать, потому что мы на много очков опережаем наших конкурентов.

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По большому счету, любое решение, которое примут, на нас не повлияет. Подливать масла в огонь, на данном этапе, не стоит. Сегодня нужно говорить о том, что мы верим, что нормально закончим чемпионат, а если не получится, то решение будет за УАФ и УПЛ", – сказал Палкин в программе Большой футбол.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Шахтер опережает Зарю и Динамо на 13 очков. Чемпионат Украины приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.

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