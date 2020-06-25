Бондарь считает, что еще не заслужил играть за Шахтер под номером Ракицкого

Защитник Шахтера Валерий Бондарь признался, что свой игровой номер в донецкой команде получил случайно.

"Все игроки, которые есть в U-19, в дубле, уже имеют номера в первой команде. Когда я смотрел в УПЛ на сайт, у кого какой номер, не знаю, кто мне присваивал, но 77 у меня был с самого начала. Разговаривал с Ярославом Ракицким. Он не против, чтобы я взял 44-й. Но я считаю, что всему свое время. Наверное, надо это заслужить", – сказал Бондарь в эфире видео-журнала Yellow.

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Напомним, Бондарь – воспитанник клубной академии Шахтера. За главную команду "оранжево-черных" дебютировал год назад – 4 мая 2019 года – в матче против Львова. Дебютный гол в УПЛ забил в ворота полтавской Ворсклы в сентябре 2019-го. В текущем сезоне провел за донецкий клуб 10 поединков.

В конце мая на тренировке Валерий травмировался – у 21-летнего защитника диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм может длиться до трех месяцев.

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