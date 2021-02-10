"Действительно, это лучший день в моей жизни, очень рад и приятно, что любимой девушке сделал предложение, и она согласилась. Мы как единое целое, мы вместе будем двигаться вперед.

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Как готовил сюрприз? Было немного легче в том плане, что поехал на сборы и в течение месяца это все готовилось. Скажу, что все как планировал, так все и удалось. В команде меня поздравили, сказали, что попал в наручники", – рассказал Бондарь видеожурналу Yellow.

Об отношениях футболиста и телеведущей стало известно в августе 2020 года. Ранее Савина встречалась с форвардом Динамо Владиславом Супрягой.

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