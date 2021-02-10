"Справді, це найкращий день у моєму житті, дуже радий і приємно, що коханій людині зробив пропозицію, і вона погодилася. Ми як єдине ціле, ми разом будемо рухатися вперед.

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Як готував сюрприз? Було трохи легше в тому плані, що поїхав на збори і протягом місяця це все готувалося. Скажу, що все як планував, все вдалося зробити. У команді мене привітали, сказали, що потрапив в наручники", – розповів Бондар відеожурналу Yellow.

Про стосунки футболіста і телеведучої стало відомо в серпні 2020 року. Раніше Савіна зустрічалась з форвардом Динамо Владиславом Супрягою.

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