Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал, что чувствовал из-за повреждения, которое не позволит ему принять участие в континентальном первенстве.

"Опустошение. Так как играл последние 3-4 матча за Шахтер и понимал, что, возможно, будет шанс поехать на Евро, доказать, что ты достоин и попасть в основную обойму людей, которые поедут туда защищать нашу страну.

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Наверное, больше всего из-за этого расстроился. Ну и то, что придется начинать сезон не со сборов, а с восстановления. Это тоже обидно", – сказал Бондарь в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, защитник Шахтера травмировался в матче 23-го тура УПЛ с Александрией. У 22-летнего футболиста разрыв боковой связки левого коленного сустава – его восстановление займет около 3 месяцев.

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