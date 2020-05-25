Бондарь оценил тяжесть своей травмы – таланту Шахтера диагностировали перелом

Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал о своем самочувствии после тяжелого повреждения.
"Случился неприятный эпизод на тренировке – столкнулся с Даниилом Сиканом и повредил лодыжку. Сделали рентген и компьютерную томографию. Оказался перелом. Сейчас буду лечиться, все время направлю на восстановление.
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Это могло случиться с каждым. Нелепая ситуация. Не скажу, что это последствия карантина. Надо теперь восстанавливаться и готовиться к тренировкам и матчам более серьезно.
Хотелось бы быстрее пройти реабилитацию, но самое главное – восстановиться качественно, чтобы все нормально срослось, чтобы я мог выйти и тренироваться в общей группе. Я молодой, надеюсь, на мне заживет быстрее. Надеюсь, до июля уже буду тренироваться", – сказал Бондарь для Футбол NEWS.
В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний Валерий провел 10 матчей, в которых сумел отличиться голом.
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