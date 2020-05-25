Бондар оцінив важкість своєї травми – таланту Шахтаря діагностували перелом

Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів про своє самопочуття після важкого пошкодження.

"Трапився неприємний епізод на тренуванні – зіткнувся з Данилом Сіканом і пошкодив щиколотку. Зробили рентген і комп'ютерну томографію. Виявився перелом. Зараз буду лікуватися, весь час направлю на відновлення.

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Це могло трапитись з кожним. Безглузда ситуація. Не скажу, що це наслідки карантину. Треба тепер відновлюватися і готуватися до тренувань і матчів більш серйозно.

Хотілося б швидше пройти реабілітацію, але найголовніше – відновитися якісно, ​​щоб все нормально зрослося, щоб я міг вийти і тренуватися в загальній групі. Я молодий, сподіваюся, на мені заживе швидше. Сподіваюся, до липня вже буду тренуватися", – сказав Бондар для Футбол NEWS.

У нинішньому сезоні УПЛ 19-річний Валерій провів 10 матчів, в яких зумів відзначитись голом.

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