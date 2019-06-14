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Бондарь – о финале ЧМ-2019: Отсутствие Попова не повлияет на поединок

18:59 47 Читати українською
Бондарь – о финале ЧМ-2019: Отсутствие Попова не повлияет на поединок
Валерий Бондарь / УАФ

Капитан молодежной сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий финальный матч чемпионата мира-2019 против Южной Кореи.

 

"Мы играли отборочный и элит-раунд квалификации с ротацией состава, поэтому не думаю, что это сильно повлияет на завтрашний поединок. И тот игрок, который завтра выйдет на поле, станет достойной заменой Денису Попову.

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Конечно, мы смотрели и разбирали матче Южной Кореи. Ко встрече готовимся тщательно", – цитирует Бондаря официальный сайт УАФ.

Напомним, финал ЧМ-2019 Украина U-20 – Южная Корея U-20 состоится завтра, 15 июня. Начало игры в 19:00.

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