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Бондар – про фінал ЧС-2019: Відсутність Попова не вплине на поєдинок

18:56 211 Читать на русском
Бондар – про фінал ЧС-2019: Відсутність Попова не вплине на поєдинок
Валерій Бондар / УАФ

Капітан молодіжної збірної України Валерій Бондар прокоментував майбутній фінальний матч чемпіонату світу-2019 проти Південної Кореї.

 

"Ми грали й відбірний, і еліт-раунд кваліфікації з ротацією складу, тому не думаю, що це надто вплине на завтрашній поєдинок. І той гравець, що завтра вийде на поле, стане гідною заміною Денису Попову.

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Звичайно, ми дивилися й розбирали матчі Південної Кореї. До зустрічі готуємося ретельно", – цитує Бондаря офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, фінал ЧС-2019 Україна U-20 – Південна Корея U-20 відбудеться завтра, 15 червня. Початок гри о 19:00.

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16:20
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