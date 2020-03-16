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Вернидуб снова встретится с Милевским, Хачериди и Нойком – состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Беларуси

13:07 30 Читати українською
Вернидуб снова встретится с Милевским, Хачериди и Нойком – состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Беларуси
Юрий Вернидуб / ФК Шахтер Солигорск

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Беларуси, по итогам которогй болельщиков ждет еще одна встреча украинских легионеров.

На этой стадии турнира солигорский Шахтер, который возглавляет Юрий Вернидуб, встретится с Динамо Брест, в составе которого выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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Напомним, эти команды встречались 4 марта в матче за Суперкубок Беларуси. Тогда победу со счетом 2:0 одержало Динамо.

К слову, в другом полуфинале встретятся Славия-Мозырь и БАТЭ. Полуфинальные матчи запланированы на 8 и 29 апреля.

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