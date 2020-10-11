Полузащитник сборной Италии Джакомо Бонавентура не поможет "Скуадры адзурры" в сегодняшнем матче против Польши.

Официальный твиттер сборной Италии сообщил, что хавбек покинул расположение из-за рождения сына, которого назвали Эдоардо.

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Игрок уже вернулся на родину. Отметим, что Бонавентура сыграл 67 минут в товарищеском матче против Молдовы, который завершился победой (6:0). Уже сегодня Италия проведет матч в рамках Лиги наций против Польши, начало в 21:45.

К слову, Джакомо этим летом перебрался в Фиорентину, где провел 3 матча и отметился ассистом.

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